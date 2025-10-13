Запланована подія 2

На Львівщині триває відновлення мостів на автодорозі Сколе - Славське: які роботи вже виконані

Відновлення мостів на дорозі Сколе — Славське / Агентство відновлення

На автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе — Славське у Львівській області тривають ремонтно-будівельні роботи на мостах, що перебували в аварійному стані. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Відновлення мостів на дорозі Сколе — Славське

Штучні споруди на цій дорозі потребували капітального відновлення. Уже відновлено праву частину двох споруд, якими відновлено рух транспорту, нині роботи тривають на лівих частинах переправ.

Зокрема, фахівці вже виконали низку робіт:

  • демонтували пошкоджені елементи мостів;
  •  облаштували нові плити перекриття; 
  • провели анкерування арматурної сітки;
  •  відновили підходи до споруд та відремонтували внутрішні й зовнішні відкрилки.

На одному з мостів також укріпили русло річки.

Наразі тривають роботи з армування накладної плити, підготовки плит і шафових стін до торкретування. Наступним етапом стане улаштування накладної плити, нанесення гідроізоляції, армування та бетонування тротуарів із подальшим захистом, а також укладання асфальтобетонного покриття.

Крім того, ще на одному мостовому переході проводяться ремонтні роботи на правій частині споруди. Тут уже влаштовано деформаційні шви з омонолічуванням, виконано антикорозійний захист металевої прогонової будови та проведено гідроізоляцію на прогоновій частині й перехідних плитах.

Надалі заплановані роботи з влаштування дренажу, зони деформаційних швів, та укладання асфальтобетонних сумішей.

"Дорога Т-14-24 забезпечує транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку економіки й соціальної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також на початку жовтня було завершено реконструкцію ще двох мостів, які забезпечують транспортне сполучення, військову логістику та щоденне життя мешканців.

Автор:
Ольга Опенько