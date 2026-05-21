Во Львовской области разорвали тендер на ремонт водопровода за 11,7 млн грн после вмешательства прокуратуры

В Дрогобыче Львовской области после вмешательства прокуратуры расторгли договор на реконструкцию водопровода стоимостью 11,7 млн. грн.

Об этом сообщила прокуратура Львовской области.

Речь идет о договоре на реконструкцию квартальных водопроводных сетей высокого давления на одной из улиц в Дрогобыче.

По данным прокуратуры, коммунальное предприятие Дрогобычского городского совета провело открытые торги и по их результатам заключило с обществом договор на выполнение соответствующих работ.

Но оказалось, что закупки и взятые на ее основании бюджетные обязательства осуществили с нарушением требований бюджетного законодательства. В частности, объем финансирования по договору превышал бюджетные ассигнования, предусмотренные на эти цели. Фактически, в бюджете не было достаточного финансирования для выполнения этого договора.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении правоотношений по договору подряда. После этого стороны добровольно расторгли договор, благодаря чему удалось предотвратить неправомерное использование более 10 млн грн бюджетных средств.

Речь идет о реконструкции квартальных водопроводных сетей высокого давления на улице Самборской. Договор был заключен в августе 2023 года между КП «Дрогобычводоканал» и ООО «Строительные сооружения города».

По данным YouControl, ООО "Строительные сооружения города" зарегистрировано в Киеве с 2019 года. Владельцем является Тарас Фургало, а руководителями компании Екатерина Ценюх и Вячеслав Резников. С октября 2019 года компания получала тендеры во Львове и Львовской области – в целом компания принимала участие в государственных тендерах с ожидаемой стоимостью свыше 1,5 млрд

Ранее во Львовской областной прокуратуре добились расторжения договора подряда, которым предполагалось выделение более 562 млн. грн. бюджетных средств на ремонт дороги во Львовской области.