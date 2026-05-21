На Львівщині розірвали тендер на ремонт водогону за 11,7 млн грн після втручання прокуратури

У Дрогобичі Львівської області після втручання прокуратури розірвали договір на реконструкцію водопроводу вартістю 11,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прокуратура Львівської області.

Зазначається, що йдеться про договір на реконструкцію квартальних водопровідних мереж високого тиску на одній із вулиць у Дрогобичі.

За даними прокуратури, комунальне підприємство Дрогобицької міської ради провело відкриті торги та за їх результатами уклало з товариством договір на виконання відповідних робіт.

Але виявилося, що закупівлю та взяті на її підставі бюджетні зобов’язання здійснили з порушенням вимог бюджетного законодавства. Зокрема, обсяг фінансування за договором перевищував бюджетні асигнування, передбачені на ці цілі.Фактично у бюджеті не було достатнього фінансування для виконання цього договору.

Тому прокуратура звернулася до суду з позовом про припинення правовідносин за договором підряду. Після цього сторони добровільно розірвали договір, завдяки чому вдалося запобігти неправомірному використанню понад 10 млн грн бюджетних коштів.

Як пише zaxid.net, йдеться про реконструкцію квартальних водопровідних мереж високого тиску на вулиці Самбірській. Договір уклали у серпні 2023 року між КП «Дрогобичводоканал» та ТОВ «Будівельні споруди міста».

За даними YouControl, ТОВ «Будівельні споруди міста» зареєстровано у Києві з 2019 році. Власником є Тарас Фургало, а керівниками компанії Катерина Ценюх та Вʼячеслав Резніков. З жовтня 2019 року компанія отримувала тендери у Львові та на Львівщині – загалом компанія брала участь у державних тендерах із очікуваною вартістю понад 1,5 млрд

Раніше у Львівській обласній прокуратурі домоглися розірвання договору підряду, яким передбачалося виділення понад 562 млн грн бюджетних коштів на ремонт дороги у Львівській області.