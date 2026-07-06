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Во Львовской области запустили подготовку к сбору аграрных данных по стандартам ЕС
Украина расширяет пилотный проект Farm Sustainability Data Network (FSDN) во Львовской области. Система должна помочь государству формировать аграрную политику на основе данных об экономических, экологических и социальных показателях работы хозяйств.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Пилот FSDN уже запущен в Полтавской и Житомирской областях. Во Львовской области презентовали украинскую модель системы и провели обучение специалистов, которые будут собирать данные непосредственно у производителей сельскохозяйственной продукции.
Участникам представили методологию сбора информации, требования к качеству данных, принципы конфиденциальности и порядок взаимодействия с хозяйствами.
FSDN позволит анализировать потребности агропроизводителей, оценивать эффективность государственной поддержки и постепенно приближать аграрную политику Украины к стандартам ЕС. Расширение пилота предусмотрено обязательствами Украины в рамках Ukraine Facility.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык отметил, что систему в дальнейшем планируют масштабировать на всю страну. По его словам, оно должно помочь государству лучше оценивать работу хозяйств, а фермерам определять потенциал развития и соответствие европейским подходам.
FSDN является частью европейской системы фермерской отчетности, используемой в ЕС более 60 лет. Ее ежегодная выборка охватывает около 75 тыс. хозяйств и представляет 3,5 млн ферм и 90% аграрного производства Евросоюза.
С 2025 г. система анализирует не только экономические, но и экологические и социальные показатели. Данные FSDN публикуют только в самом общем виде без раскрытия информации об отдельных хозяйствах.
Отметим, Украина обязалась до конца 2028 года полностью синхронизировать аграрное производство с правилами Европейского Союза. Этот шаг не только откроет двери агропроизводителям к рынку евроблока, но и повысит контроль использования пестицидов и содержания животных.