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На Львівщині запустили підготовку до збору аграрних даних за стандартами ЄС

На Львівщині запустили підготовку до збору аграрних даних за стандартами ЄС
На Львівщині запустили підготовку до збору аграрних даних за стандартами ЄС

Україна розширює пілотний проєкт Farm Sustainability Data Network (FSDN) на Львівську область. Система має допомогти державі формувати аграрну політику на основі даних про економічні, екологічні та соціальні показники роботи господарств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Пілот FSDN уже запустили у Полтавській та Житомирській областях. На Львівщині презентували українську модель системи та провели навчання фахівців, які збиратимуть дані безпосередньо у виробників сільськогосподарської продукції.

Учасникам представили методологію збору інформації, вимоги до якості даних, принципи конфіденційності та порядок взаємодії з господарствами.

FSDN дасть змогу аналізувати потреби агровиробників, оцінювати ефективність державної підтримки та поступово наближати аграрну політику України до стандартів ЄС. Розширення пілоту передбачене зобов'язаннями України в межах Ukraine Facility.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик зазначив, що систему надалі планують масштабувати на всю країну. За його словами, вона має допомогти державі краще оцінювати роботу господарств, а фермерам — визначати потенціал розвитку та відповідність європейським підходам.

FSDN є частиною європейської системи фермерської звітності, яку в ЄС використовують понад 60 років. Її щорічна вибірка охоплює близько 75 тис. господарств і репрезентує 3,5 млн ферм та 90% аграрного виробництва Євросоюзу.

З 2025 року система аналізує не лише економічні, а й екологічні та соціальні показники. Дані FSDN публікують тільки в узагальненому вигляді без розкриття інформації про окремі господарства.

Зауважимо, Україна взяла на себе зобов’язання до кінця 2028 року повністю синхронізувати аграрне виробництво з правилами Європейського Союзу. Цей крок не лише відкриє двері агровиробникам до ринку євроблоку, а й підвищить контроль над використанням пестицидів та утриманням тварин.

Автор:
Тетяна Гойденко