Vodafone инвестировал более миллиарда гривен в развитие домашнего интернета

За четыре года Vodafone инвестировал более 1,1 миллиарда гривен в развитие и стабильность своего домашнего интернета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Проекты по развитию фиксированного интернета в Украине Vodafone реализует через своего национального оператора Vega.

Он отвечает за строительство, модернизацию и обслуживание инфраструктуры, а также внедрение инновационных технологий.

"За это время мы обеспечили доступ к технологии GPON для 1,6 млн домохозяйств в 20 городах Украины. Большинство клиентов Vega и Фринет уже пользуются интернетом на базе этой технологии", – отметил генеральный директор Vega Сергей Скрипников .

Что сделано за четыре года:

проложено более 20 000 км оптических линий;

на всех технических площадках GPON установлены двойные системы альтернативного питания , обеспечивающие бесперебойный интернет более 100 часов при отключениях электроэнергии;

в портфеле появился конвергентный тариф GigaCombo , объединяющий мобильную связь, телевидение и гигабитный интернет в одном решении.

Весомым взносом стали 600 млн грн уплаченных налогов в сегменте фиксированного бизнеса и более 5,8 млн грн помощи государству во время войны.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов в более чем 15 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран и владеет одной из крупнейших IoT платформ мира. В Украине услугами Vodafone пользуются 15,7 млн. клиентов.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав Neqsol Holding.

Напомним, в первом квартале 2025 года Vodafone Украина получил чистую прибыль в размере 697 млн грн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.