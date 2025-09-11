Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток домашнього інтернету

Vodafone
Vodafone інвестував понад 1 мільярд гривень у розвиток фіксованого інтернету

За чотири роки Vodafone інвестував понад 1,1 млрд грн у розвиток і стабільність свого домашнього інтернету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкти з розвитку фіксованого інтернету в Україні Vodafone реалізує через свого національного оператора Vega.   

Він відповідає за будівництво, модернізацію й обслуговування інфраструктури, а також упровадження інноваційних технологій.

"За цей час ми забезпечили доступ до технології GPON для 1,6 млн домогосподарств у 20 містах України. Більшість клієнтів Vega та Фрінет уже користуються інтернетом на базі цієї технології", – зазначив генеральний директор Vega Сергій Скрипніков.

Що зроблено за чотири роки:

  • прокладено понад 20 000 км оптичних ліній;
  • на всіх технічних майданчиках GPON встановлено подвійні системи альтернативного живлення, що забезпечують безперебійний інтернет понад 100 годин під час відключень електроенергії;
  • у портфелі з’явився конвергентний тариф GigaCombo, який об’єднує мобільний зв’язок, телебачення та гігабітний інтернет в одному рішенні.

Вагомим внеском стали 600 млн грн сплачених податків у сегменті фіксованого бізнесу та понад 5,8 млн грн допомоги державі під час війни.

Фото 2 — Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток домашнього інтернету

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT платформ світу. В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів. 

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу Neqsol Holding.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Vodafone Україна отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. 

Автор:
Тетяна Бесараб