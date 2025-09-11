Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток домашнього інтернету

За чотири роки Vodafone інвестував понад 1,1 млрд грн у розвиток і стабільність свого домашнього інтернету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкти з розвитку фіксованого інтернету в Україні Vodafone реалізує через свого національного оператора Vega.

Він відповідає за будівництво, модернізацію й обслуговування інфраструктури, а також упровадження інноваційних технологій.

"За цей час ми забезпечили доступ до технології GPON для 1,6 млн домогосподарств у 20 містах України. Більшість клієнтів Vega та Фрінет уже користуються інтернетом на базі цієї технології", – зазначив генеральний директор Vega Сергій Скрипніков.

Що зроблено за чотири роки:

прокладено понад 20 000 км оптичних ліній;

на всіх технічних майданчиках GPON встановлено подвійні системи альтернативного живлення , що забезпечують безперебійний інтернет понад 100 годин під час відключень електроенергії;

у портфелі з’явився конвергентний тариф GigaCombo , який об’єднує мобільний зв’язок, телебачення та гігабітний інтернет в одному рішенні.

Вагомим внеском стали 600 млн грн сплачених податків у сегменті фіксованого бізнесу та понад 5,8 млн грн допомоги державі під час війни.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT платформ світу. В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу Neqsol Holding.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Vodafone Україна отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.