Долги водоканалов за электроэнергию достигли 10,2 млрд грн: лидеры по уплате и крупнейшие должники

Черниговводоканал
"Черниговводоканал" оплатил электроэнергию 108%/Фото: Черниговский городской совет

В 2025 году общий долг 31 водоканала превысил 10 млрд грн. 85% задолженности сформировали два предприятия из прифронтовых регионов. В то же время водоканалы Никополя, Чернигова и Житомира произвели расчеты более чем на 100%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Несмотря на сложные условия военного положения, значительная часть предприятий отрасли сохранила надлежащую платежную дисциплину и продолжила своевременно выполнять обязательства перед энергопоставщиками", - отметили в НКРЭКУ.

Самые высокие показатели по оплате электроэнергии в течение прошлого года продемонстрировали следующие предприятия:

  • КП "Никопольское ВУВКХ" - 108%;
  • КП "Черниговводоканал" - 108%;
  • КП "Житомирводоканал" - 107%.

По состоянию на 31 декабря 2025 года общий долг лицензиатов за этот период составил 10,2 миллиарда гривен. Неравномерность финансового состояния предприятий сектора в Комиссии объясняют тем, что основная часть задолженности за электроэнергию сконцентрирована в нескольких крупных предприятиях, работающих в регионах, наиболее пострадавших в результате боевых действий. В частности, 85% всего долга сформировали два предприятия: КП "Харьковводоканал" и КП "Компания "Вода Донбасса".

" Стабильная работа предприятий водопроводно-канализационного хозяйства остается критически важной для обеспечения жизнедеятельности общин и функционирования объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения ", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Напомним, программа развития ООН (ПРООН) масштабирует в Украине глобальные решения для защиты систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны. Приоритетом является модернизация критической инфраструктуры, установка резервных систем питания и переход на возобновляемые источники энергии.

Автор:
Татьяна Ковальчук