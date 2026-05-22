Водоканали забезпечили високий рівень розрахунків за електроенергію: лідери і найбільші боржники

У 2025 році 31 водоканал забезпечив високий рівень розрахунків за електроенергію - понад 95 %. Підприємства у Нікополі, Чернігові та Житомирі здійснили розрахунки у понад 100%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Попри складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками", — зазначили в НКРЕКП.

Найвищі показники зі сплати за електроенергію упродовж минулого року продемонстрували наступні підприємства:

КП "Нікопольське ВУВКГ" — 108 %;

КП "Чернігівводоканал" — 108 %;

КП "Житомирводоканал" — 107 %.

Станом на 31 грудня 2025 року загальний борг ліцензіатів за згаданий період склав 10,2 мільярда гривень. Нерівномірність фінансового стану підприємств сектору у Комісії пояснюють тим, що основна частина заборгованості за електроенергію сконцентрована у кількох великих підприємствах, що працюють у регіонах, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій. Зокрема, 85 % від усього боргу сформували два підприємства: КП "Харківводоканал" та КП "Компанія "Вода Донбасу".

"Стабільна робота підприємств водопровідно-каналізаційного господарства залишається критично важливою для забезпечення життєдіяльності громад та функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", — підкреслили в НКРЕКП.

