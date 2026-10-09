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Воду из Дуная будут подавать в водохранилища: правительство запускает "Эко-Рейку"
В Украине планируется автоматизировать контроль наполнения придунайских водохранилищ, от которых зависит водообеспечение населения и аграрного сектора региона. Правительство поддержало возможность финансирования из государственного фонда развития водного хозяйства проекта "Эко-Рейка", который позволит в реальном времени отслеживать уровень воды и своевременно открывать шлюзы для поступления из Дуная.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэкономики.
Проект предусматривает установку энергонезависимых датчиков и специального программного обеспечения. На их основе будет создана единая автоматизированная система бесконтактного измерения уровня воды в подводных и транспортирующих каналах водохранилищ.
Система должна позволить оперативно использовать периоды, когда уровень Дуная достаточен для наполнения водоемов. После достижения необходимых показателей операторы смогут своевременно открывать шлюзы и подавать воду в придунайские водохранилища.
Это важно для региона, где вода из таких водоемов используется для нужд населения, сельского хозяйства и другой хозяйственной деятельности.
В министерстве ожидают, что автоматизация повысит надежность водоснабжения и поможет снизить экологические риски в условиях длительных периодов маловодия и изменения климата.
Правительственное решение позволяет использовать средства государственного фонда развития водного хозяйства не только непосредственно на реализацию, но и на подготовку публичных инвестиционных проектов.
Напомним, в августе из-за критического маловодия на Дунае пришлось принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Для подачи воды была запущена главная насосная станция Суворовской оросительной системы.