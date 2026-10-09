Воду из Дуная будут подавать в водохранилища: правительство запускает "Эко-Рейку"

В Украине планируется автоматизировать контроль наполнения придунайских водохранилищ, от которых зависит водообеспечение населения и аграрного сектора региона. Правительство поддержало возможность финансирования из государственного фонда развития водного хозяйства проекта "Эко-Рейка", который позволит в реальном времени отслеживать уровень воды и своевременно открывать шлюзы для поступления из Дуная.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэкономики.

Проект предусматривает установку энергонезависимых датчиков и специального программного обеспечения. На их основе будет создана единая автоматизированная система бесконтактного измерения уровня воды в подводных и транспортирующих каналах водохранилищ.

Система должна позволить оперативно использовать периоды, когда уровень Дуная достаточен для наполнения водоемов. После достижения необходимых показателей операторы смогут своевременно открывать шлюзы и подавать воду в придунайские водохранилища.

Это важно для региона, где вода из таких водоемов используется для нужд населения, сельского хозяйства и другой хозяйственной деятельности.

В министерстве ожидают, что автоматизация повысит надежность водоснабжения и поможет снизить экологические риски в условиях длительных периодов маловодия и изменения климата.

Правительственное решение позволяет использовать средства государственного фонда развития водного хозяйства не только непосредственно на реализацию, но и на подготовку публичных инвестиционных проектов.

Напомним, в августе из-за критического маловодия на Дунае пришлось принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Для подачи воды была запущена главная насосная станция Суворовской оросительной системы.