Воду з Дунаю подаватимуть у водосховища: уряд запускає "Еко-Рейку"

В Україні планують автоматизувати контроль наповнення придунайських водосховищ, від яких залежить водозабезпечення населення та аграрного сектору регіону. Уряд підтримав можливість фінансування з державного фонду розвитку водного господарства проєкту "Еко-Рейка", який дозволить у реальному часі відстежувати рівень води та своєчасно відкривати шлюзи для її надходження з Дунаю.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінекономіки.

Проєкт передбачає встановлення енергонезалежних датчиків та спеціального програмного забезпечення. На їхній основі створять єдину автоматизовану систему безконтактного вимірювання рівня води у підвідних і транспортуючих каналах водосховищ.

Система має дозволити оперативно використовувати періоди, коли рівень Дунаю достатній для наповнення водойм. Після досягнення необхідних показників оператори зможуть своєчасно відкривати шлюзи та подавати воду до придунайських водосховищ.

Це важливо для регіону, де вода з таких водойм використовується для потреб населення, сільського господарства та іншої господарської діяльності.

У міністерстві очікують, що автоматизація підвищить надійність водозабезпечення та допоможе зменшити екологічні ризики в умовах тривалих періодів маловоддя та зміни клімату.

Урядове рішення також дозволяє використовувати кошти державного фонду розвитку водного господарства не лише безпосередньо на реалізацію, а й на підготовку публічних інвестиційних проєктів.

Нагадаємо, у серпні через критичне маловоддя на Дунаї довелося примусово наповнювати водосховище Катлабух. Для подачі води запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.