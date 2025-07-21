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Военные проверили экологические последствия работы средств разминирования: какие результаты
Министерство обороны протестовало современные инструменты экологического контроля после разминирования и не обнаружило следов взрывчатки в почве, что подтвердило безопасность машин разминирования для окружающей среды.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Экологическая безопасность после разминирования
Исследование было проведено на площадках учебно-испытательного комплекса UTTC, где недавно была продемонстрирована работа современных средств разминирования.
Министерство обороны протестировало современные инструменты экологического контроля, которые используются после разминирования территорий. Проверку провели специалисты Объединенного центра совершенства с использованием масс-спектрометра MX908 и роман-спектрометра Raman Serstech Arx.
Анализ грунтов на испытательных площадках показал, что после работы машин механизированного разминирования остатков взрывчатых веществ не обнаружено. Это свидетельствует о безопасности таких средств для окружающей среды.
В то же время, на участке, где проводился демонстративный подрыв, зафиксировали поствзрывные остатки тротила.
Как пояснил начальник управления экологической безопасности Минобороны Юрий Сытник, подобные исследования позволяют оценить не только безопасность разминированных территорий, но и пригодность почв для сельскохозяйственного использования.
В Минобороны отмечают, что такой подход к оценке экологического состояния может стать основой для формирования национальных стандартов контроля качества разминирования, особенно в пострадавших от войны аграрных регионах.
Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.