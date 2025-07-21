Военные проверили экологические последствия работы средств разминирования: какие результаты

Министерство обороны протестовало современные инструменты экологического контроля после разминирования и не обнаружило следов взрывчатки в почве, что подтвердило безопасность машин разминирования для окружающей среды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Экологическая безопасность после разминирования

Исследование было проведено на площадках учебно-испытательного комплекса UTTC, где недавно была продемонстрирована работа современных средств разминирования.

Министерство обороны протестировало современные инструменты экологического контроля, которые используются после разминирования территорий. Проверку провели специалисты Объединенного центра совершенства с использованием масс-спектрометра MX908 и роман-спектрометра Raman Serstech Arx.

Анализ грунтов на испытательных площадках показал, что после работы машин механизированного разминирования остатков взрывчатых веществ не обнаружено. Это свидетельствует о безопасности таких средств для окружающей среды.

В то же время, на участке, где проводился демонстративный подрыв, зафиксировали поствзрывные остатки тротила.

Как пояснил начальник управления экологической безопасности Минобороны Юрий Сытник, подобные исследования позволяют оценить не только безопасность разминированных территорий, но и пригодность почв для сельскохозяйственного использования.

В Минобороны отмечают, что такой подход к оценке экологического состояния может стать основой для формирования национальных стандартов контроля качества разминирования, особенно в пострадавших от войны аграрных регионах.

Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.