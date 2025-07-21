Військові перевірили екологічні наслідки роботи засобів розмінування: які результати

Міністерство оборони протестувало сучасні інструменти екологічного контролю після розмінування та не виявило слідів вибухівки в ґрунті — це підтвердило безпечність машин розмінування для довкілля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МІноборони.

Екологічна безпека після розмінування

Дослідження було проведено на майданчиках навчально-випробувального комплексу UTTC, де нещодавно була продемонстрована робота сучасних засобів розмінування.

Міністерство оборони протестувало сучасні інструменти екологічного контролю, які використовуються після розмінування територій. Перевірку провели фахівці Об’єднаного центру досконалості з використанням мас-спектрометра MX908 та раман-спектрометра Raman Serstech Arx.

Аналіз ґрунтів на випробувальних майданчиках показав, що після роботи машин механізованого розмінування залишків вибухових речовин не виявлено. Це свідчить про безпечність таких засобів для довкілля.

Водночас на ділянці, де проводився демонстративний підрив, зафіксували поствибухові залишки тротилу.

Як пояснив начальник управління екологічної безпеки Міноборони Юрій Ситник, подібні дослідження дозволяють оцінити не лише безпечність розмінованих територій, а й придатність ґрунтів для сільськогосподарського використання.

У Міноборони зазначають, що такий підхід до оцінки екологічного стану може стати основою для формування національних стандартів контролю якості розмінування, особливо в аграрних регіонах, що постраждали від війни.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.