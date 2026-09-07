- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Военных в РФ могут вынудить вернуть до 400 тысяч рублей за контракт
Министерство обороны России предложило обязать военных, осужденных за преступления, возвращать государству часть единовременной выплаты, полученной за заключение договора. Речь идет о выплатах в размере 195 тыс. или 400 тыс. рублей, а сумму возврата планируется рассчитывать в зависимости от того, сколько времени осталось до завершения контракта.
Как пишет Dilo, об этом информирует The Moscow Times.
О выплатах за контракт в РФ
Российские военные, которых после возвращения с фронта осудили за преступления, могут обязать возвращать государству часть выплат, полученных за заключение контракта. Соответствующая норма содержится в проекте постановления Минобороны РФ, обнародованном на официальном портале.
Речь идет о военнослужащих, которым суд не назначил наказание в виде лишения свободы. В Минобороны РФ объясняют предложенный механизм необходимостью "повышение мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства РФ".
Какие выплаты могут потребовать вернуть
В документе указано, что речь идет об единовременных федеральных выплатах в размере 195 тыс. или 400 тыс. рублей. Региональные выплаты, которые в редких случаях могут достигать нескольких миллионов рублей, к этому механизму не относятся. Размер федеральной выплаты в 195 тыс. рублей действовал до 1 августа 2024 г., после чего ее установили на уровне 400 тыс. рублей.
Если после приговора суда бывшего контрактника не увольняют из армии или Росгвардии и он продолжает службу, полученную единовременную выплату предлагают возвращать частично. Сумма будет зависеть от количества оставшихся месяцев до завершения контракта.
Почему в РФ решили изменить правила
Как отмечается в проекте, он был подготовлен после решения, принятого на оперативном совещании Совета безопасности РФ в апреле 2026 года. Оно касалось предотвращения преступлений в армии и других военных формированиях с учетом опыта войны против Украины.
Проблема преступлений, совершенных российскими военными по возвращении с фронта, приобрела значительные масштабы. По данным официальной судебной статистики, до конца 2025 года такие военнослужащие убили или нанесли тяжелые травмы более тысячи человек.
Не менее 551 человек погиб в результате убийств, ДТП, тяжелых травм и других действий участников войны. Среди погибших - по меньшей мере 163 человека, убитых бывшими заключенными, участвовавшими в войне. Еще по меньшей мере 465 человек получили тяжелые травмы, в том числе приведшие к инвалидности, но выжившие.
О финансовой цели
Предложенные изменения могут быть связаны не только с дисциплиной в армии, но и с попыткой сократить бюджетные расходы на выплаты военнослужащим.
Одним из факторов, которые могли подтолкнуть российские власти к такому решению, является значительное количество случаев дезертирства, самовольного ухода из части, неисполнения приказов и других преступлений против военной службы. Также на решение оказывает влияние и дефицит бюджетных средств.
Напомним, переход на военные рельсы приведет к развалу российской экономики. Попытка перевести Россию на полноценную военную экономику является очень неразумным шагом, который закончится взломом экономической модели и глубоким спадом.