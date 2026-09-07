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Новости
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Военных в РФ могут вынудить вернуть до 400 тысяч рублей за контракт

военные
В России придумали новое наказание для военных

Министерство обороны России предложило обязать военных, осужденных за преступления, возвращать государству часть единовременной выплаты, полученной за заключение договора. Речь идет о выплатах в размере 195 тыс. или 400 тыс. рублей, а сумму возврата планируется рассчитывать в зависимости от того, сколько времени осталось до завершения контракта.

Как пишет Dilo, об этом информирует The Moscow Times.

О выплатах за контракт в РФ

Российские военные, которых после возвращения с фронта осудили за преступления, могут обязать возвращать государству часть выплат, полученных за заключение контракта. Соответствующая норма содержится в проекте постановления Минобороны РФ, обнародованном на официальном портале.

Речь идет о военнослужащих, которым суд не назначил наказание в виде лишения свободы. В Минобороны РФ объясняют предложенный механизм необходимостью "повышение мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства РФ".

Какие выплаты могут потребовать вернуть

В документе указано, что речь идет об единовременных федеральных выплатах в размере 195 тыс. или 400 тыс. рублей. Региональные выплаты, которые в редких случаях могут достигать нескольких миллионов рублей, к этому механизму не относятся. Размер федеральной выплаты в 195 тыс. рублей действовал до 1 августа 2024 г., после чего ее установили на уровне 400 тыс. рублей.

Если после приговора суда бывшего контрактника не увольняют из армии или Росгвардии и он продолжает службу, полученную единовременную выплату предлагают возвращать частично. Сумма будет зависеть от количества оставшихся месяцев до завершения контракта.

Почему в РФ решили изменить правила

Как отмечается в проекте, он был подготовлен после решения, принятого на оперативном совещании Совета безопасности РФ в апреле 2026 года. Оно касалось предотвращения преступлений в армии и других военных формированиях с учетом опыта войны против Украины.

Проблема преступлений, совершенных российскими военными по возвращении с фронта, приобрела значительные масштабы. По данным официальной судебной статистики, до конца 2025 года такие военнослужащие убили или нанесли тяжелые травмы более тысячи человек.

Не менее 551 человек погиб в результате убийств, ДТП, тяжелых травм и других действий участников войны. Среди погибших - по меньшей мере 163 человека, убитых бывшими заключенными, участвовавшими в войне. Еще по меньшей мере 465 человек получили тяжелые травмы, в том числе приведшие к инвалидности, но выжившие.

О финансовой цели

Предложенные изменения могут быть связаны не только с дисциплиной в армии, но и с попыткой сократить бюджетные расходы на выплаты военнослужащим.

Одним из факторов, которые могли подтолкнуть российские власти к такому решению, является значительное количество случаев дезертирства, самовольного ухода из части, неисполнения приказов и других преступлений против военной службы. Также на решение оказывает влияние и дефицит бюджетных средств.

Напомним, переход на военные рельсы приведет к развалу российской экономики. Попытка перевести Россию на полноценную военную экономику является очень неразумным шагом, который закончится взломом экономической модели и глубоким спадом.

Автор:
Ольга Опенько

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