Військових у РФ можуть змусити повернути до 400 тисяч рублів за контракт

Міністерство оборони Росії запропонувало зобов’язати військових, засуджених за злочини, повертати державі частину одноразової виплати, отриманої за укладення контракту. Йдеться про виплати у розмірі 195 тис. або 400 тис. рублів, а суму повернення планують розраховувати залежно від того, скільки часу залишилося до завершення контракту.

Як пише Dilo, про це інформує The Moscow Times.

Про виплати за контракт у РФ

Російських військових, яких після повернення з фронту засудили за злочини, можуть зобов’язати повертати державі частину виплат, отриманих за укладення контракту. Відповідна норма міститься у проєкті постанови Міноборони РФ, оприлюдненому на офіційному порталі.

Йдеться про військовослужбовців, яким суд не призначив покарання у вигляді позбавлення волі. У Міноборони РФ пояснюють запропонований механізм необхідністю "підвищення мотивації військовослужбовців до дотримання законодавства РФ".

Які виплати можуть вимагати повернути

У документі зазначено, що йдеться про одноразові федеральні виплати у розмірі 195 тис. або 400 тис. рублів. Регіональні виплати, які в окремих випадках можуть сягати кількох мільйонів рублів, до цього механізму не належать. Розмір федеральної виплати у 195 тис. рублів діяв до 1 серпня 2024 року, після чого її встановили на рівні 400 тис. рублів.

Якщо після вироку суду колишнього контрактника не звільняють з армії або Росгвардії і він продовжує службу, отриману одноразову виплату пропонують повертати частково. Сума залежатиме від кількості місяців, що залишилися до завершення контракту.

Чому в РФ вирішили змінити правила

Як зазначається у проєкті, його підготували після рішення, ухваленого на оперативній нараді Ради безпеки РФ у квітні 2026 року. Воно стосувалося запобігання злочинам в армії та інших військових формуваннях із урахуванням досвіду війни проти України.

Проблема злочинів, скоєних російськими військовими після повернення з фронту, набула значних масштабів. За даними офіційної судової статистики, до кінця 2025 року такі військовослужбовці вбили або завдали тяжких травм понад тисячі людей.

Щонайменше 551 людина загинула внаслідок убивств, ДТП, тяжких травм та інших дій учасників війни. Серед загиблих - щонайменше 163 людини, убиті колишніми ув’язненими, які брали участь у війні. Ще щонайменше 465 людей зазнали тяжких травм, у тому числі таких, що призвели до інвалідності, але вижили.

Про фінансову мету

Запропоновані зміни можуть бути пов’язані не лише з дисципліною у війську, а й зі спробою скоротити бюджетні витрати на виплати військовослужбовцям.

Одним із факторів, які могли підштовхнути російську владу до такого рішення, є значна кількість випадків дезертирства, самовільного залишення частини, невиконання наказів та інших злочинів проти військової служби. Також на рішення впливає і дефіцит бюджетних коштів.

Нагадаємо, перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки. Спроба перевести Росію на повноцінну воєнну економіку є вкрай нерозумним кроком, який закінчиться зламом економічної моделі та глибоким спадом.