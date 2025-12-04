- Категория
Война за таланты: Meta переманила главного дизайнера интерфейсов Apple
Компания Meta совершила масштабный кадровый маневр, переманив одного из известнейших дизайнеров Apple Алана Дая.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .
Apple подтвердила переход Дая
По информации источников, знакомых с ситуацией, Meta нанимает Алана Дая, возглавлявшего команду дизайнеров интерфейсов Apple с 2015 года.
Дай играл ключевую роль в формировании внешнего вида и функционала новейших операционных систем, приложений и устройств Apple, особенно после ухода Джонни Айва в 2019 году.
Apple подтвердила уход Дая и объявила его замену – его место занимает давний дизайнер компании Стивен Лемэй. Он играл ключевую роль в разработке каждого основного интерфейса Apple с 1999 года.
Нанятие Алана Дая повлекло за собой большой резонанс в Кремниевой долине и подтвердило серьезные намерения Meta стать крупным производителем аппаратных устройств.
Meta создает для эксперта новую дизайн-студию
Для Дая Meta создает новую дизайн-студию. Его главной задачей станет дизайн аппаратного и программного обеспечения, а также интеграция искусственного интеллекта в интерфейсы продуктов Meta.
Основная цель – обновление потребительских устройств компании функциями искусственного интеллекта.
Дай вступит в должность главного дизайнера группы, начиная с 31 декабря, и будет отчитываться перед главным техническим директором Эндрю Босвортом, который руководит подразделением Reality Labs, ответственным за разработку умных очков и гарнитур виртуальной реальности.
Ранее сообщалось, что Apple заменяет руководителя направления искусственного интеллекта Джона Джианнандреа топ-менеджером из Microsoft. Смена руководства в AI-подразделении Apple наступает на фоне критики Джианнандреа из-за медленного внедрения генеративного AI, лежащего в основе конкурентных продуктов типа Gemini и ChatGPT.
Apple долго отставала во внедрении AI-инструментов, несмотря на быстрый рост популярности чата.
Apple в Украине
Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.
После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.