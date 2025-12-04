Запланована подія 2

Война за таланты: Meta переманила главного дизайнера интерфейсов Apple

Meta
Meta наняла дизайнера Apple / Depositphotos

Компания Meta совершила масштабный кадровый маневр, переманив одного из известнейших дизайнеров Apple Алана Дая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Apple подтвердила переход Дая

По информации источников, знакомых с ситуацией, Meta нанимает Алана Дая, возглавлявшего команду дизайнеров интерфейсов Apple с 2015 года.

Дай играл ключевую роль в формировании внешнего вида и функционала новейших операционных систем, приложений и устройств Apple, особенно после ухода Джонни Айва в 2019 году.

Apple подтвердила уход Дая и объявила его замену – его место занимает давний дизайнер компании Стивен Лемэй. Он играл ключевую роль в разработке каждого основного интерфейса Apple с 1999 года.

Нанятие Алана Дая повлекло за собой большой резонанс в Кремниевой долине и подтвердило серьезные намерения Meta стать крупным производителем аппаратных устройств.

Meta создает для эксперта новую дизайн-студию

Для Дая Meta создает новую дизайн-студию. Его главной задачей станет дизайн аппаратного и программного обеспечения, а также интеграция искусственного интеллекта в интерфейсы продуктов Meta.

Основная цель – обновление потребительских устройств компании функциями искусственного интеллекта.

Дай вступит в должность главного дизайнера группы, начиная с 31 декабря, и будет отчитываться перед главным техническим директором Эндрю Босвортом, который руководит подразделением Reality Labs, ответственным за разработку умных очков и гарнитур виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что Apple заменяет руководителя направления искусственного интеллекта Джона Джианнандреа топ-менеджером из Microsoft. Смена руководства в AI-подразделении Apple наступает на фоне критики Джианнандреа из-за медленного внедрения генеративного AI, лежащего в основе конкурентных продуктов типа Gemini и ChatGPT.

Apple долго отставала во внедрении AI-инструментов, несмотря на быстрый рост популярности чата.

Apple в Украине

Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.

После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.

Автор:
Татьяна Бессараб