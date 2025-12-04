Війна за таланти: Meta переманила головного дизайнера інтерфейсів Apple

Компанія Meta здійснила масштабний кадровий маневр, переманивши одного з найвідоміших дизайнерів Apple Алана Дая.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Apple підтвердила перехід Дая

За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, Meta наймає Алана Дая, який очолював команду дизайнерів інтерфейсів Apple із 2015 року.

Дай відігравав ключову роль у формуванні зовнішнього вигляду та функціоналу новітніх операційних систем, застосунків та пристроїв Apple, особливо після відходу Джоні Айва у 2019 році.

Apple підтвердила відхід Дая та оголосила його заміну – його місце обійме давній дизайнер компанії Стівен Лемей. Він відіграв ключову роль у розробці кожного основного інтерфейсу Apple з 1999 року.

Найняття Алана Дая спричинило великий резонанс у Кремнієвій долині та підтвердило серйозні наміри Meta стати значним виробником апаратних пристроїв.

Meta створює для експерта нову дизайн-студію

Для Дая Meta створює нову дизайн-студію. Його головним завданням буде дизайн апаратного та програмного забезпечення, а також інтеграція штучного інтелекту в інтерфейси продуктів Meta.

Основною метою є оновлення споживчих пристроїв компанії функціями штучного інтелекту.

Дай обійме посаду головного дизайнера групи, починаючи з 31 грудня, та звітуватиме перед головним технічним директором Ендрю Босвортом, який керує підрозділом Reality Labs, відповідальним за розробку розумних окулярів та гарнітур віртуальної реальності.

Раніше повідомлялося, що Apple замінює керівника напряму штучного інтелекту Джона Джіаннандреа топменеджером із Microsoft. Зміна керівництва в AI-підрозділі Apple настає на тлі критики Джіаннандреа через повільне впровадження генеративного AI, що лежить в основі конкурентних продуктів на кшталт Gemini та ChatGPT.

Apple довго відставала у впровадженні AI-інструментів, попри швидке зростання популярності чатботів.

Apple в Україні

Apple в Україні представлена переважно через офіційних дистриб'юторів та авторизованих реселерів. Тривалий час Apple не мала прямого офіційного представництва, але останніми роками активно працює над локалізацією та офіційним запуском сервісів.

Після початку повномасштабної війни Apple призупинила продаж своїх продуктів у Росії та активно підтримувала Україну гуманітарними проєктами та обмеженням сервісів для агресора.