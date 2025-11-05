Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Volkswagen начинает разработку чипа с искусственным интеллектом, чтобы возобновить продажи в Китае

Volkswagen
Volkswagen разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта / Depositphotos

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen разрабатывает свой чип искусственного интеллекта для расширенных возможностей вождения в Китае, поскольку немецкий концерн борется за выживание на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Volkswagen объявил в среду, что его первый собственный чип разрабатывается непосредственно в Китае. Проект реализуется в рамках совместного предприятия между программным подразделением Volkswagen – Cariad – и китайским партнером Horizon Robotics, специализирующимся на программном обеспечении для разумного вождения.

Ожидается, что поставки этих чипов для автомобилей начнутся в течение трех-пяти лет.

По информации источника FT, знакомого с вопросом, разработка этого чипа будет стоить более 200 миллионов долларов.

Что даст новый чип?

Создаваемый SoC (система на кристалле) представляет собой интегральную схему, объединяющую критически важные компоненты компьютерной системы. Эти высокотехнологичные чипы необходимы для функционирования современных систем помощи водителю и автономному вождению.

Volkswagen ожидает, что его будущая технология "система на кристалле" улучшит принятие решений в режиме реального времени и вычислительную производительность его автомобилей, улучшая безопасность и интеллектуальные функции вождения.

Стратегия спасения в Китае

Проект по разработке собственного чипа ИИ является частью более широкой стратегии Volkswagen по локализации исследований и разработок (R&D) в Китае. Концерн планирует выпустить около 30 электромобилей в стране в течение следующих пяти лет, а общие инвестиции с конца 2022 года уже составили около 4 миллиардов евро.

Несмотря на то, что Volkswagen остается крупнейшим автопроизводителем в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (более 20% рынка), в сегменте электромобилей (электрокары и гибриды) компания не входит в десятку лучших.

Между тем, доля китайских производителей электромобилей выросла с 35% в 2020 году до почти 70%.

Решение о создании собственных технологических мощностей также отражает желание Volkswagen снизить зависимость от внешних поставщиков, особенно на фоне дефицита чипов и геополитической неопределенности доступа Китая к импорту.

Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компании не хватает около 11 миллиардов евро для обеспечения бесперебойной работы в следующем году.

Автор:
Татьяна Бессараб