Volkswagen начинает разработку чипа с искусственным интеллектом, чтобы возобновить продажи в Китае

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen разрабатывает свой чип искусственного интеллекта для расширенных возможностей вождения в Китае, поскольку немецкий концерн борется за выживание на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Volkswagen объявил в среду, что его первый собственный чип разрабатывается непосредственно в Китае. Проект реализуется в рамках совместного предприятия между программным подразделением Volkswagen – Cariad – и китайским партнером Horizon Robotics, специализирующимся на программном обеспечении для разумного вождения.

Ожидается, что поставки этих чипов для автомобилей начнутся в течение трех-пяти лет.

По информации источника FT, знакомого с вопросом, разработка этого чипа будет стоить более 200 миллионов долларов.

Что даст новый чип?

Создаваемый SoC (система на кристалле) представляет собой интегральную схему, объединяющую критически важные компоненты компьютерной системы. Эти высокотехнологичные чипы необходимы для функционирования современных систем помощи водителю и автономному вождению.

Volkswagen ожидает, что его будущая технология "система на кристалле" улучшит принятие решений в режиме реального времени и вычислительную производительность его автомобилей, улучшая безопасность и интеллектуальные функции вождения.

Стратегия спасения в Китае

Проект по разработке собственного чипа ИИ является частью более широкой стратегии Volkswagen по локализации исследований и разработок (R&D) в Китае. Концерн планирует выпустить около 30 электромобилей в стране в течение следующих пяти лет, а общие инвестиции с конца 2022 года уже составили около 4 миллиардов евро.

Несмотря на то, что Volkswagen остается крупнейшим автопроизводителем в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (более 20% рынка), в сегменте электромобилей (электрокары и гибриды) компания не входит в десятку лучших.

Между тем, доля китайских производителей электромобилей выросла с 35% в 2020 году до почти 70%.

Решение о создании собственных технологических мощностей также отражает желание Volkswagen снизить зависимость от внешних поставщиков, особенно на фоне дефицита чипов и геополитической неопределенности доступа Китая к импорту.

Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компании не хватает около 11 миллиардов евро для обеспечения бесперебойной работы в следующем году.