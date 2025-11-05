Volkswagen починає розробку чипа зі штучним інтелектом, щоб відновити продажі в Китаї

Найбільший європейський автовиробник Volkswagen розробляє власний чип штучного інтелекту для розширених можливостей водіння в Китаї, оскільки німецький концерн бореться за виживання на найбільшому у світі автомобільному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Volkswagen оголосив у середу, що його перший власний чип розробляється безпосередньо в Китаї. Проєкт реалізується в рамках спільного підприємства між програмним підрозділом Volkswagen — Cariad — та китайським партнером Horizon Robotics, що спеціалізується на програмному забезпеченні для розумного водіння.

Очікується, що постачання цих чипів для автомобілів розпочнеться протягом трьох-п'яти років.

За інформацією джерела FT, знайомого з питанням, розробка цього чипа коштуватиме понад 200 мільйонів доларів.

Що дасть новий чип?

Створюваний SoC (система на кристалі) є інтегральною схемою, що об'єднує критично важливі компоненти комп’ютерної системи. Ці високотехнологічні чипи необхідні для функціонування сучасних систем допомоги водієві та автономного водіння.

Volkswagen очікує, що його майбутня технологія "система на кристалі" покращить прийняття рішень у режимі реального часу та обчислювальну продуктивність його автомобілів, покращуючи безпеку та інтелектуальні функції водіння.

Стратегія порятунку в Китаї

Проєкт із розробки власного чипа ШІ є частиною ширшої стратегії Volkswagen з локалізації досліджень та розробок (R&D) у Китаї. Концерн планує випустити близько 30 електромобілів у країні протягом наступних п'яти років, а загальні інвестиції з кінця 2022 року вже склали майже 4 мільярди євро.

Попри те, що Volkswagen залишається найбільшим автовиробником у сегменті автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (понад 20% ринку), у сегменті електромобілів (електрокари та гібриди) компанія не входить до десятки найкращих.

Тим часом частка китайських виробників електромобілів зросла з 35% у 2020 році до майже 70%.

Рішення про створення власних технологічних потужностей також відображає бажання Volkswagen знизити залежність від зовнішніх постачальників, особливо на тлі дефіциту чипів та геополітичної невизначеності щодо доступу Китаю до імпорту.

Раніше повідомлялося, що німецький автомобільний концерн Volkswagen Group зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Компанії бракує близько 11 мільярдів євро для забезпечення безперебійної роботи наступного року.