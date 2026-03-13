Восстановление индустриальных парков после обстрелов: государство компенсирует до 80% расходов

Правительство обновило правила государственного стимулирования индустриальных парков, чтобы ускорить восстановление промышленной инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов. Государство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не более 200 млн грн на один индустриальный парк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Расширяем перечень территорий, для которых применяется льготное софинансирование 80/20. Теперь механизм, ранее действовавший для деоккупированных общин, распространяется и на прифронтовые территории", — отметила глава правительства.

Главная цель изменений – стабильная работа бизнеса и сохранение производственного потенциала страны даже в условиях войны.

Условия финансовой поддержки

Для получения средств установлены следующие требования:

внести свою долю платежа;

ввести в эксплуатацию не менее 5000 кв. м промышленных площадей в течение 3 лет;

привлечь минимум два перерабатывающих предприятия;

подать заявление в течение 6 месяцев после получения повреждений.

Экономическая эффективность

Индустриальные парки являются ключевым инструментом политики "Сделано в Украине". По статистике 1 гектар такого парка создает около 50 рабочих мест, а каждый доллар государственных вложений в сети привлекает 6 долларов частного капитала.

Примером стойкости Свириденко назвала Sparrow Park Lviv. В 2025 году все площади парка пострадали из-за атаки на Львов. Несмотря на повреждения, большинство арендаторов остались на локации, а команда приступила к восстановлению. Сейчас парк готовит документы для участия в государственной программе для ускорения ремонтных работ.

Государство продолжает адаптировать инструменты поддержки под запросы бизнеса, чтобы стимулировать развитие экономики в регионах.

Напомним, в Украине сейчас действует более 30 индустриальных парков, где уже построена или строится инфраструктура и промышленные предприятия. С таном к концу прошлого года в индустриальных парках было построено или строилось 37 заводов, тогда как годом ранее — 25.