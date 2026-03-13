Відновлення індустріальних парків після обстрілів: держава компенсує до 80% витрат

Уряд оновив правила державного стимулювання індустріальних парків, щоб пришвидшити відновлення промислової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Держава покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один індустріальний парк.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Розширюємо перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20. Відтепер механізм, який раніше діяв для деокупованих громад, поширюється і на прифронтові території", — зазначила глава уряду.

Головна мета змін — стабільна робота бізнесу та збереження виробничого потенціалу країни навіть в умовах війни.

Умови фінансової підтримки

Для отримання коштів встановлено такі вимоги:

внести власну частку платежу;

ввести в експлуатацію не менше 5000 кв. м промислових площ протягом 3 років;

залучити мінімум два переробні підприємства;

подати заяву протягом 6 місяців після отримання пошкоджень.

Економічна ефективність

Індустріальні парки є ключовим інструментом політики "Зроблено в Україні". За статистикою, 1 гектар такого парку створює близько 50 робочих місць, а кожен долар державних вкладень у мережі залучає 6 доларів приватного капіталу.

Прикладом стійкості Свириденко назвала Sparrow Park Lviv. У 2025 році всі площі парку постраждали через атаку на Львів. Попри пошкодження, більшість орендарів залишилися на локації, а команда розпочала відбудову. Зараз парк готує документи для участі в державній програмі, щоб пришвидшити ремонтні роботи.

Держава продовжує адаптувати інструменти підтримки під запити бізнесу, щоб стимулювати розвиток економіки в регіонах.

Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше — 25.