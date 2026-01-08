Запланована подія 2

Восстановление образования: в Житомире реализуют проект "школы будущего"

В Житомире на месте разрушенного российскими обстрелами лицея №25 планируют построить "школу будущего" — безопасное и современное образовательное пространство по новым стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

"Школа будущего" в Житомире

Проект выходит в практическую фазу после серии меморандумов: первый был подписан летом 2025 г. во время URC для поддержки восстановления образования, второй — в сентябре 2025 г. между Агентством восстановления, Житомирским городским советом и МИД Литвы для дальнейшего сотрудничества.

Новая школа будет безопасной, доступной и комфортной для детей и учителей и будет соответствовать современным образовательным стандартам. Проектирование осуществляется цифрово с использованием BIM-модели, что обеспечит прозрачность работ и экономию 10–15% благодаря минимизации ошибок.

При реализации проекта будут применяться принципы повторного использования материалов и решений, которые можно масштабировать в других общинах. Агентство восстановления делает ставку на быстрое и эффективное восстановление, адаптируя готовые решения для послевоенной реконструкции.

Напомним, правительство выделило 158 млн грн на модернизацию школьных пищеблоков, что должно значительно улучшить условия питания для учащихся.

Автор:
Ольга Опенько