Відбудова освіти: у Житомирі реалізують проєкт "школи майбутнього"

У Житомирі на місці зруйнованого російськими обстрілами ліцею №25 планують збудувати “школу майбутнього” - безпечний і сучасний освітній простір за новими стандартами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

"Школа майбутнього" в Житомирі

Проєкт виходить у практичну фазу після серії меморандумів: перший був підписаний улітку 2025 року під час URC для підтримки відновлення освіти, другий — у вересні 2025 року між Агентством відновлення, Житомирською міською радою та МЗС Литви для подальшої співпраці.

Нова школа буде безпечною, доступною та комфортною для дітей і вчителів і відповідатиме сучасним освітнім стандартам. Проєктування здійснюватиметься цифрово з використанням BIM-моделі, що забезпечить прозорість робіт та економію 10–15% завдяки мінімізації помилок.

При реалізації проєкту застосовуватимуть принцип повторного використання матеріалів і рішень, який можна масштабувати в інших громадах. Агентство відновлення робить ставку на швидку та ефективну відбудову, адаптуючи готові рішення для післявоєнної реконструкції.

Нагадаємо, уряд виділив 158 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків, що має значно покращити умови харчування для учнів.