Восстановление жилья в Харьковской области: правительство выделило почти 400 млн грн

Правительство направило почти 400 млн грн на восстановление 11 поврежденных жилых домов Харьковской области. Работы проведут в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуе, а основной этап восстановления запланирован на 2026-2027 годы.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

В Харьковской области восстановят 11 домов

Правительство направило почти 400 млн грн из предусмотренного в бюджете финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 11 жилых домов Харьковской области.

Работы проведут в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве. Основной этап восстановления запланирован на 2026-2027 годы.

В то же время российские обстрелы региона продолжаются, из-за чего властям приходится одновременно реагировать на новые разрушения и завершать уже находящиеся в работе проекты. Особенно актуально это остается для прифронтовых общин, где восстановление жилья дает людям возможность вернуться домой и продлить жизнь в своих общинах.

Правительство будет и дальше направлять средства на восстановление пострадавших регионов, обеспечивая финансирование подготовленных и уже начатых проектов.

Напомним, в сентябре начался третий этап программы "Восстановления" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.