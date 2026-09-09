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Восстановление жилья в Харьковской области: правительство выделило почти 400 млн грн
Правительство направило почти 400 млн грн на восстановление 11 поврежденных жилых домов Харьковской области. Работы проведут в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуе, а основной этап восстановления запланирован на 2026-2027 годы.
Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.
В Харьковской области восстановят 11 домов
Правительство направило почти 400 млн грн из предусмотренного в бюджете финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 11 жилых домов Харьковской области.
Работы проведут в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве. Основной этап восстановления запланирован на 2026-2027 годы.
В то же время российские обстрелы региона продолжаются, из-за чего властям приходится одновременно реагировать на новые разрушения и завершать уже находящиеся в работе проекты. Особенно актуально это остается для прифронтовых общин, где восстановление жилья дает людям возможность вернуться домой и продлить жизнь в своих общинах.
Правительство будет и дальше направлять средства на восстановление пострадавших регионов, обеспечивая финансирование подготовленных и уже начатых проектов.
Напомним, в сентябре начался третий этап программы "Восстановления" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.