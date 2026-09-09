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Відновлення житла на Харківщині: уряд виділив майже 400 млн грн

будинки
Уряд фінансує відновлення 11 житлових будинків на Харківщині / Freepik

Уряд спрямував майже 400 млн грн на відновлення 11 пошкоджених житлових будинків на Харківщині. Роботи проведуть у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві, а основний етап відновлення запланований на 2026–2027 роки.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На Харківщині відновлять 11 будинків

Уряд спрямував майже 400 млн грн із передбаченого в бюджеті фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 11 житлових будинків на Харківщині.

Роботи проведуть у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап відновлення запланований на 2026–2027 роки.

Водночас російські обстріли регіону тривають, через що владі доводиться одночасно реагувати на нові руйнування та завершувати проєкти, які вже перебувають у роботі. Особливо актуальним це залишається для прифронтових громад, де відновлення житла дає людям змогу повернутися додому та продовжити життя у своїх громадах.

Уряд і надалі спрямовуватиме кошти на відновлення постраждалих регіонів, забезпечуючи фінансування підготовлених і вже розпочатих проєктів.

Нагадаємо, у вересні розпочався третій етап програми "єВідновлення" для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці. 

Автор:
Ольга Опенько

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