Впервые в истории: французская компания оплатит Украине 3,3 млн евро, похищенных в рамках коррупционной схемы

Государственный бюджет Украины впервые в истории получит компенсацию от иностранной компании в рамках расследования коррупционного дела. Французская компания, фигурирующая в деле НАБУ и САП о злоупотреблениях на ГП "Полиграфкомбинат "Украина", выплатит 3,377 млн евро (около 163 млн грн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Детали дела

Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября ее утвердил суд в Париже.

По материалам следствия, "Полиграфкомбинат" закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую компанию-прокладку, а бывший директор государственного предприятия извлек за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Всего в производстве уведомлено о подозрении 8 лиц, в том числе экскеровщика госпредприятия.

Получить этот результат удалось благодаря работе совместной следственной группы, в которую вошли НАБУ, САП, правоохранительные органы Франции и Эстонии под координацией Евроюста.

Сотрудничество с иностранными коллегами было организовано через платформу ОЭСР GLEN — глобальную сеть правоохранителей, которая помогла наладить постоянные партнерские связи со многими странами. Важную роль в процессе также сыграла инициатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Специализированная антикоррупционная прокуратура координировала представительство интересов Украины во французском суде. Именно благодаря этому удалось добиться положительного результата. В НАБУ поблагодарили международных партнеров, САП и Международно-правовой отдел Национального бюро за эффективное сотрудничество.

Схема на 500 млн грн

Напомним, НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу в отношении пяти человек, подозреваемых в реализации масштабной схемы присвоения средств государственного предприятия "Полиграфкомбинат".

Следствие установило, что участники схемы незаконно получили около 500 млн грн, в том числе из-за использования подконтрольной компании в Эстонии для поставки защитных элементов (голограмм) для ID-карт и загранпаспортов по завышенным ценам.

Также, по данным следствия, организатор схемы получил в собственность авторские права на дизайн голограмм и в дальнейшем легализовал средства, полученные от роялти.

После его увольнения с должности руководителя "Полиграфкомбината" новое руководство начало напрямую закупать голограммы у производителя. Однако, согласно заключенному договору, производитель был обязан уплачивать эстонской компании роялти за использование дизайна. Стоимость этих выплат включалась в конечную цену продукции, которую в дальнейшем закупал "Полиграфкомбинат".

В июне НАБУ и САП завершили расследование дела о масштабной международной коррупционной схеме, связанной с госпредприятием "Полиграфкомбинат" .