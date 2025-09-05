Вперше в історії: французька компанія сплатить Україні 3,3 млн євро, викрадені в рамках корупційної схеми

Державний бюджет України вперше в історії отримає компенсацію від іноземної компанії в рамках розслідування корупційної справи. Французька компанія, яка фігурує в справі НАБУ і САП про зловживання на ДП “Поліграфкомбінат ”Україна", виплатить 3,377 млн євро (близько 163 млн грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Деталі справи

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

За матеріалами слідства, "Поліграфкомбінат" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.

Отримати цей результат вдалося завдяки роботі спільної слідчої групи, до якої увійшли НАБУ, САП, правоохоронні органи Франції та Естонії під координацією Євроюсту.

Співпрацю з іноземними колегами організували через платформу ОЕСР GLEN — глобальну мережу правоохоронців, яка допомогла налагодити сталі партнерські зв’язки з багатьма країнами. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Спеціалізована антикорупційна прокуратура координувала представництво інтересів України у французькому суді. Саме завдяки цьому вдалося досягти позитивного результату. У НАБУ подякували міжнародним партнерам, САП та Міжнародно-правовому відділу Національного бюро за ефективну співпрацю.

Схема на 500 млн грн

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо п’яти осіб, яких підозрюють у реалізації масштабної схеми привласнення коштів державного підприємства "Поліграфкомбінат".

Слідство встановило, що учасники схеми незаконно отримали близько 500 млн грн, зокрема через використання підконтрольної компанії в Естонії для постачання захисних елементів (голограм) для ID-карток і закордонних паспортів за завищеними цінами.

Також, за даними слідства, організатор схеми отримав у власність авторські права на дизайн голограм і в подальшому легалізував кошти, отримані від роялті.

Після його звільнення з посади керівника "Поліграфкомбінату" нове керівництво почало напряму закуповувати голограми у виробника. Однак, згідно з укладеним договором, виробник був зобов’язаний сплачувати естонській компанії роялті за використання дизайну. Вартість цих виплат включалась у кінцеву ціну продукції, яку надалі закуповував "Поліграфкомбінат".

В червні НАБУ та САП завершили розслідування справи про масштабну міжнародну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством “Поліграфкомбінат”.