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ВПЛ получили более тысячи льготных кредита на собственное жилье: какая страна профинансировала программу

женщина, ключи
Семьи ВПЛ получили льготные кредиты на жилье. / Freepik

За две фазы реализации программы льготного ипотечного кредитования "Жилье для внутренне перемещенных лиц" было предоставлено 1053 кредита. Общая сумма финансирования от правительства Германии составила 42,5 млн евро – грант использован в полном объеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"Проект " Жилье для ВПЛ " изменил жизнь тысяч внутренне перемещенных лиц, которые теперь могут проживать в собственных домах, а не во временных условиях, работать, воспитывать детей и смело планировать свое будущее в Украине", - отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Программа реализуется за грантовые средства правительства Германии через банк развития KfW. Она предусматривает льготное ипотечное кредитование для потерявших жилье ВПЛ или вынужденных было его оставить в результате войны. Условия ипотеки включают в себя фиксированную процентную ставку 3% сроком погашения до 30 лет.

В мае 2025 года правительство Украины заключило соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 млн евро для продолжения программы. Это позволит еще около 1100 семьям ВПЛ приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Напомним, в июне Украина и Всемирный банк обсудили новую программу жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Ковальчук