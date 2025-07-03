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ВПЛ получили более тысячи льготных кредита на собственное жилье: какая страна профинансировала программу
За две фазы реализации программы льготного ипотечного кредитования "Жилье для внутренне перемещенных лиц" было предоставлено 1053 кредита. Общая сумма финансирования от правительства Германии составила 42,5 млн евро – грант использован в полном объеме.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
"Проект " Жилье для ВПЛ " изменил жизнь тысяч внутренне перемещенных лиц, которые теперь могут проживать в собственных домах, а не во временных условиях, работать, воспитывать детей и смело планировать свое будущее в Украине", - отметила заместитель министра Наталья Козловская.
Программа реализуется за грантовые средства правительства Германии через банк развития KfW. Она предусматривает льготное ипотечное кредитование для потерявших жилье ВПЛ или вынужденных было его оставить в результате войны. Условия ипотеки включают в себя фиксированную процентную ставку 3% сроком погашения до 30 лет.
В мае 2025 года правительство Украины заключило соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 млн евро для продолжения программы. Это позволит еще около 1100 семьям ВПЛ приобрести собственное жилье на льготных условиях.
Напомним, в июне Украина и Всемирный банк обсудили новую программу жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.