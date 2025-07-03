ВПО отримали понад тисячу пільгових кредитів на власне житло: яка країна профінансувала програму

За дві фази реалізації програми пільгового іпотечного кредитування "Житло для внутрішньо переміщених осіб" було надано 1053 кредити. Загальна сума фінансування від уряду Німеччини склала 42,5 млн євро – грант використано в повному обсязі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"Проєкт "Житло для ВПО" змінив життя тисяч внутрішньо переміщених осіб, які наразі мають змогу проживати у власних оселях, а не в тимчасових умовах, працювати, виховувати дітей і сміливо планувати своє майбутнє в Україні", — зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Програма реалізується за грантові кошти уряду Німеччини через банк розвитку KfW. Вона передбачає пільгове іпотечне кредитування для ВПО, які втратили житло, або змушені були його залишити внаслідок війни. Умови іпотеки включають фіксовану процентну ставку 3% строком погашення до 30 років.

У травні 2025 року уряд України уклав угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 50 млн євро для продовження програми. Це дозволить ще близько 1100 родинам ВПО придбати власне житло на пільгових умовах.

Нагадаємо, у червні Україна та Світовий банк обговорили нову програму житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.