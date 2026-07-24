Всемирный банк планирует поэтапно прекратить кредитование Китая к 2031 году

Совет директоров Всемирного банка представил новую рамочную программу партнерства с Китаем на 2026-2031 годы, предусматривающую постепенное сокращение финансирования страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Причиной изменения подхода является то, что КНР больше не нуждается в масштабных кредитах на развитие. По мере сокращения финансирования банк планирует более активно использовать китайский опыт в сферах экологии, водных ресурсов и сельского хозяйства.

Во Всемирном банке отметили, что Китай как крупнейшая развивающаяся страна будет углублять сотрудничество с организацией. Это партнерство должно способствовать не только внутреннему развитию КНР, но и поддержке других стран в их стремлении к экономическому росту.

Динамика сокращения и геополитический контекст

Решение банка было ожидаемым, ведь объемы финансирования Пекина неуклонно уменьшались: с $2,4 млрд. в 2017 году до $750 млн. в 2025 году. Кроме того, еще в 2018 году банк повысил процентные ставки по кредитам для КНР. К 2031 году общий объем кредитования ограничат суммой менее $2 млрд.

Сейчас Китай является пятым по величине донором Международной ассоциации развития (МАР) - фондом Всемирного банка для беднейших стран (после США, Японии, Великобритании и Германии), хотя до 1999 года сам получал от нее льготное финансирование.

Призывы прекратить кредитование второй по величине экономики мира звучали от США еще при первом президентском сроке Дональда Трампа. Ожидается, что после нынешнего решения Всемирного банка Вашингтон будет призывать и другие многосторонние банки развития пересмотреть кредитную политику по Пекину.

Напомним, отказ от Китая будет стоить Западу более 23 триллионов долларов. США и Европе понадобится инвестировать дополнительные $23,6 триллиона в течение следующих 25 лет, чтобы полностью ликвидировать экономическую зависимость от КНР в стратегических отраслях.