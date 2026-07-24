Світовий банк планує поетапно припинити кредитування Китаю до 2031 року

Рада директорів Світового банку представила нову рамкову програму партнерства з Китаєм на 2026–2031 роки, яка передбачає поступове скорочення фінансування країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Світового банку.

Причиною зміни підходу є те, що КНР більше не потребує масштабних кредитів на розвиток. У міру скорочення фінансування банк планує активніше використовувати китайський досвід у сферах екології, водних ресурсів та сільського господарства.

У Світовому банку зазначили, що Китай як найбільша країна, що розвивається, поглиблюватиме співробітництво з організацією. Це партнерство має сприяти не лише внутрішньому розвитку КНР, а й підтримці інших країн у їхньому прагненні до економічного зростання.

Динаміка скорочення та геополітичний контекст

Рішення банку було очікуваним, адже обсяги фінансування Пекіна неухильно зменшувалися: з $2,4 млрд у 2017 році до $750 млн у 2025 році. Крім того, ще у 2018 році банк підвищив процентні ставки за кредитами для КНР. До 2031 року загальний обсяг кредитування обмежать сумою менше ніж $2 млрд.

Зараз Китай є п'ятим за величиною донором Міжнародної асоціації розвитку (МАР) — фонду Світового банку для найбідніших країн (після США, Японії, Великої Британії та Німеччини), хоча до 1999 року сам отримував від неї пільгове фінансування.

Заклики припинити кредитування другої за величиною економіки світу лунали від США ще за першого президентського терміну Дональда Трампа. Очікується, що після нинішнього рішення Світового банку Вашингтон закликатиме й інші багатосторонні банки розвитку переглянути кредитну політику щодо Пекіна.

Нагадаємо, відмова від Китаю коштуватиме Заходу понад 23 трильйони доларів. США та Європі знадобиться інвестувати додаткові $23,6 трильйона протягом наступних 25 років, щоб повністю ліквідувати економічну залежність від КНР у стратегічних галузях.