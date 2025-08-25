Запланована подія 2

Встреча Зеленского и Путина зависит от самих лидеров – Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин неохотно относится к возможному саммиту с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он ему не нравится. Трамп подчеркнул, что решение о встрече должна быть принята только Украиной и Россией, и не может гарантировать, что переговоры состоятся.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

Встреча Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о проведении саммита между лидерами Украины и России должны принять только две стороны.

По его словам, необходимо сначала провести отдельную двустороннюю встречу между президентами, прежде чем он сможет присоединиться к переговорам и завершить соглашение. В то же время, Трамп подчеркнул, что не может гарантировать, что такая встреча состоится, и отметил, что окончательное решение остается за Киевом и Москвой.

Трамп считает, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку последний ему просто не нравится. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Трамп подчеркнул, что причина отказа Путина заключается именно в неприязни к украинскому лидеру.

Также Трамп охарактеризовал войну между Россией и Украиной как большой личностный конфликт, однако заявил о намерении его остановить.

"Россия и Украина - но это оказалось каким-то большим личным конфликтом, это одна из таких вещей. Но мы это наконец остановим, мы это тоже остановим", - сказал он.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что именно страны Европы должны предоставить Украине значительные гарантии безопасности, а Соединенные Штаты присоединятся со стороны поддержки. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон больше не выделяет средств на помощь Украине.

Автор:
Ольга Опенько