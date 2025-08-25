Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зустріч Зеленського та Путіна залежить від самих лідерів – Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін неохоче ставиться до можливого саміту з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки “він йому не подобається”. Трамп підкреслив, що рішення про зустріч має ухвалити лише Україна та Росія, і не може гарантувати, що переговори відбудуться. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію Трампа.

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про проведення саміту між лідерами України та Росії мають ухвалити лише дві сторони.

За його словами, необхідно спершу провести окрему двосторонню зустріч між президентами, перш ніж він зможе долучитися до переговорів і завершити угоду. Водночас Трамп підкреслив, що не може гарантувати, що така зустріч відбудеться, і зазначив, що остаточне рішення залишається за Києвом та Москвою.

Трамп вважає, що Путін не бажає зустрічатися з Зеленським, оскільки останній йому просто не подобається. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції, Трамп підкреслив, що причина відмови Путіна полягає саме у неприязні до українського лідера.

Також Трамп охарактеризував війну між Росією та Україною як великий особистісний конфлікт, проте водночас заявив про намір його зупинити. 

"Росія та Україна - але це виявилось якимось великим особистим конфліктом, це одна з таких речей. Але ми це зрештою зупинимо, ми це теж зупинимо", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що саме країни Європи мають надати Україні значні гарантії безпеки, а Сполучені Штати долучаться з боку підтримки. Водночас він наголосив, що Вашингтон більше не виділяє коштів на допомогу Україні.

Автор:
Ольга Опенько