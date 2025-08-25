Зустріч Зеленського та Путіна залежить від самих лідерів – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін неохоче ставиться до можливого саміту з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки “він йому не подобається”. Трамп підкреслив, що рішення про зустріч має ухвалити лише Україна та Росія, і не може гарантувати, що переговори відбудуться.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про проведення саміту між лідерами України та Росії мають ухвалити лише дві сторони.

За його словами, необхідно спершу провести окрему двосторонню зустріч між президентами, перш ніж він зможе долучитися до переговорів і завершити угоду. Водночас Трамп підкреслив, що не може гарантувати, що така зустріч відбудеться, і зазначив, що остаточне рішення залишається за Києвом та Москвою.

Трамп вважає, що Путін не бажає зустрічатися з Зеленським, оскільки останній йому просто не подобається. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції, Трамп підкреслив, що причина відмови Путіна полягає саме у неприязні до українського лідера.

Також Трамп охарактеризував війну між Росією та Україною як великий особистісний конфлікт, проте водночас заявив про намір його зупинити.

"Росія та Україна - але це виявилось якимось великим особистим конфліктом, це одна з таких речей. Але ми це зрештою зупинимо, ми це теж зупинимо", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що саме країни Європи мають надати Україні значні гарантії безпеки, а Сполучені Штати долучаться з боку підтримки. Водночас він наголосив, що Вашингтон більше не виділяє коштів на допомогу Україні.