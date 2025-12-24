ВСУ получат 3 млн FPV дронов до конца года - Шмыгаль

До конца 2025 года Вооруженные Силы Украины получат 3 миллиона FPV дронов - почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Также войско пополнилось около 15 000 наземных роботизированных комплексов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

"Роль беспилотных систем на поле боя растет, а значит, производство инновационных инструментов войны – наш приоритет номер один. Подавляющее большинство беспилотников, которые есть в арсенале наших воинов – отечественного производства", – заявил глава Минобороны.

В этом году Вооруженные Силы Украины получили 2,4 миллиона FPV дронов, поставленных через "Агентство оборонных закупок" министерства обороны. Большинство беспилотников поступило по прямым контрактам с производителями.

Еще около 200 тысяч БПЛА войско получило через ИТ-систему DOT-Chain Defence, запущенную в конце июля.

Кроме того, значительно пополнились запасы наземных роботизированных комплексов: в подразделения ВСУ в этом году поставлено почти 15 тысяч НРК, что в несколько раз больше, чем в прошлом.

Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.