ЗСУ отримають 3 млн FPV дронів до кінця року — Шмигаль

До кінця 2025 року Збройні Сили України отримають 3 мільйони FPV дронів - майже в 2,5 рази більше, ніж торік. Також військо поповнилося майже 15 000 наземних роботизованих комплексів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. Переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів – вітчизняного виробництва", – заявив очільник Міноборони.

Цього року Збройні Сили України отримали 2,4 мільйона FPV дронів, поставлених через "Агенцію оборонних закупівель" міністерства оборони. Більшість безпілотників надійшли за прямими контрактами з виробниками.

Ще близько 200 тисяч БпЛА військо отримало через ІТ-систему DOT-Chain Defence, запущену наприкінці липня.

Крім того, значно поповнилися запаси наземних роботизованих комплексів: до підрозділів ЗСУ цьогоріч поставлено майже 15 тисяч НРК, що у кілька разів більше, ніж торік.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence з листопада 2025 року.