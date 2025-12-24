Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЗСУ отримають 3 млн FPV дронів до кінця року — Шмигаль

військовий ЗСУ, дрон
FPV дрони та роботизовані комплекси: ЗСУ значно посилили оснащення / Сухопутні війська ЗСУ

До кінця 2025 року Збройні Сили України отримають 3 мільйони FPV дронів - майже в 2,5 рази більше, ніж торік. Також військо поповнилося майже 15 000 наземних роботизованих комплексів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. Переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів – вітчизняного виробництва", – заявив очільник Міноборони.

Цього року Збройні Сили України отримали 2,4 мільйона FPV дронів, поставлених через "Агенцію оборонних закупівель" міністерства оборони. Більшість безпілотників надійшли за прямими контрактами з виробниками.

Ще близько 200 тисяч БпЛА військо отримало через ІТ-систему DOT-Chain Defence, запущену наприкінці липня.

Крім того, значно поповнилися запаси наземних роботизованих комплексів: до підрозділів ЗСУ цьогоріч поставлено майже 15 тисяч НРК, що у кілька разів більше, ніж торік.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence  з листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько