ВСУ поразили российские самолеты на аэродроме Саваслейка

В ночь на 9 июня Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области Российской Федерации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Этот объект враг регулярно использует для атак на территории Украины. Именно с этого аэродрома систематически взлетают истребители МиГ-31К, вооруженные аэробалистическими ракетами "Кинжал", представляющие серьезную угрозу украинской инфраструктуре и гражданскому населению.

По предварительным данным, при ударе были поражены не менее двух самолетов противника. Речь идет, вероятно, о МиГ-31 и Су-30 или Су-34. Окончательные результаты боевой работы уточняются.

Операция стала очередным свидетельством способности украинских сил наносить точечные удары в глубоком тылу врага и эффективно противодействовать российской авиационной угрозе.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела одну из самых масштабных спецопераций в российском тылу – "Паутина". В результате атаки FPV-дронов было поражено по меньшей мере 40 самолетов или 34% стратегических носителей крылатых ракет на ключевых аэродромах базирования Российской Федерации.