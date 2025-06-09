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ЗСУ уразили російські літаки на аеродромі Саваслейка

російські літаки
ЗСУ уразили російські літаки / Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 9 червня Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили удар по військовому аеродрому “Саваслейка” у Нижньогородській області Російської Федерації.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Генерпльний штаб ЗСУ.

Цей об’єкт ворог регулярно використовує для атак по території України. Саме з цього аеродрому систематично злітають винищувачі МіГ-31К, озброєні аеробалістичними ракетами "Кинджал", які становлять серйозну загрозу українській інфраструктурі та цивільному населенню.

За попередніми даними, під час удару було уражено щонайменше два літаки противника. Йдеться, ймовірно, про МіГ-31 та Су-30 або Су-34. Остаточні результати бойової роботи наразі уточнюються.

Операція стала черговим свідченням здатності українських сил завдавати точкових ударів у глибокому тилу ворога та ефективно протидіяти російській авіаційній загрозі.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела одну з наймасштабніших спецоперацій у російському тилу – "Павутина". Внаслідок атаки FPV-дронів було уражено щонайменше 40 літаків або 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових аеродромах базування Російської Федерації.

Автор:
Тетяна Гойденко