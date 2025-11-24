Запланована подія 2

Выезд медийщиков за границу: что изменится в 2026 году?

пункт пропуска
Новые правила пересечения границы для медийщиков / Государственная таможенная служба Украины

С 1 января 2026 года письма-информирования для выезда за границу представителей медиа и информационной сферы будут предоставляться Госкомтелерадио. Такие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров №1509, регулирующим порядок пересечения государственной границы мужчинами от 23 до 60 лет, задействованными в сфере стратегических коммуникаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Новые правила выезда мужчин-медийщиков

В соответствии с документом, пересечение границы указанными лицами будет осуществляться при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания, в котором должны быть указаны дата выезда и возвращения, пункт пропуска, а также другие необходимые сведения. До момента вступления в силу этой нормы Государственная пограничная служба Украины продолжает рассматривать письма, предоставленные Министерством культуры.

Для выезда за границу необходимо иметь:

  • приглашение от иностранной организации на участие в мероприятии с переводом на украинский язык;
  • паспорт для выезда за границу;
  • военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или электронный военно-учетный документ.

Максимальный срок пребывания указанных лиц вне Украины составляет не более 60 дней.

Напомним, из-за реалий военного положения, выезд мужчин за границу в возрасте от 18 до 60 лет разрешен только по отдельным основаниям. Поэтому существует запрет выезда за границу для большинства мужчин призывного возраста, однако есть исключения.

К категориям, которые могут пересекать границу, относятся   студенты иностранных университетов, многодетные родители, лица с инвалидностью, сидетели, опекуны, волонтеры и другие, определенные законодательством.   Но для беспроблемного пересечения границы таким мужчинам нужно иметь при себе соответствующие документы.

Автор:
Ольга Опенько