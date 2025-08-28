Первые мужчины 18-22 лет уже выехали за границу: постановление вступило в силу

Постановление Кабмина, предусматривающее выезд военнообязанных мужчин в возрасте 18–22 лет за границу, уже вступило в силу.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что у пограничников уже есть первые желающие уехать за границу. Кто-то из них уже успел оформиться и уехать за пределы страны. Но не всех мужчин в возрасте до 22 лет могут выпускать из Украины.

"Под эту норму не попадают те мужчины, которые занимают должности на государственной службе, в государственных органах власти, органах местного самоуправления, как это предусмотрено пунктом 2.14 правил пересечения границы. Такие лица по-прежнему могут ездить только в служебные командировки. Для всех остальных мужчин до 22 лет - при пересечении границы понадобится загранпаспорт и военно-учетный документ", - подчеркнул Демченко.

Спикер ГНСУ добавил, что женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в "Правительственном курьере".

Выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство обнародовало постановление о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Постановление вступило в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 28 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.