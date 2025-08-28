Перші чоловіки 18-22 років вже виїхали за кордон: постанова набула чинності

Постанова Кабміну, яка передбачає виїзд військовозобов’язаних чоловіків віком 18–22 років за кордон, вже набула чинності.

Як пише Delo.ua, про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що прикордонники вже мають перших бажаючих виїхати за кордон. Хтось з них вже встиг оформитися та виїхати за межі країни. Але не всіх чоловіків віком до 22 років можуть випускати з України.

"Під цю норму не попадають ті чоловіки, які обіймають посади на державній службі, у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, як це передбачено пунктом 2.14 правил перетину кордону. Такі особи, як і раніше, можуть їздити тільки у службові відрядження. Для всіх інших чоловіків до 22 років - при перетині кордону знадобиться закордонний паспорт та військово-обліковий документ", - наголосив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що жінок-депутаток ще не випускають, адже скасування заборони ще не опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років

Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Постанова набула чинності наступного дня після її офіційного опублікування, тобто 28 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.