Виїзд медійників за кордон: що зміниться в 2026 році?

З 1 січня 2026 року листи-інформування для виїзду за кордон представників медіа та інформаційної сфери надаватиме Держкомтелерадіо. Такі зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1509, яка регулює порядок перетинання державного кордону чоловіками віком від 23 до 60 років, задіяними у сфері стратегічних комунікацій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Нові правила виїзду чоловіків-медійників

Відповідно до документа, перетин кордону зазначеними особами здійснюватиметься за умови наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення, у якому мають бути вказані дата виїзду та повернення, пункт пропуску, а також інші необхідні відомості. До моменту набрання чинності цією нормою Державна прикордонна служба України продовжує розглядати листи, надані Міністерством культури.

Для виїзду за кордон необхідно мати:

запрошення від іноземної організації на участь у заході з перекладом українською мовою;

паспорт для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ із відмітками ТЦК та СП або електронний військово-обліковий документ.

Максимальний строк перебування зазначених осіб за межами України становить не більше 60 днів.

Нагадаємо, через реалії воєнного стану, виїзд чоловіків за кордон віком від 18 до 60 років дозволений лише за окремими підставами. Тож наразі існує заборона виїзду за кордон для більшості чоловіків призовного віку, однак є винятки.

До категорій, які можуть перетинати кордон, належать студенти іноземних університетів, багатодітні батьки, особи з інвалідністю, доглядальники, опікуни, волонтери та інші, визначені законодавством. Але для безпроблемного перетину кордону, таким чоловікам потрібно мати при собі відповідні документи.