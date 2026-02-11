Выплаты за "погибшего" военного остаются его семье после его возвращения из плена — Минобороны

Министерство обороны Украины заявило, что вернувшаяся из российского плена семья военнослужащего Назара Далецкого после того, как ранее считался погибшим, не должна возвращать полученные государственные выплаты.

Уникальная правовая ситуация

"Для Минобороны безусловным приоритетом является защита прав военнослужащих и их семей. Возвращение защитника, ранее считавшегося погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительная травма семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустима", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины сообщает, что все причитающиеся выплаты семье Назара Далецкого были осуществлены в соответствии с действующим законодательством и на основании официально установленных обстоятельств того времени. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо правовые основания для пересмотра принятого решения или требования возврата средств.

Что произошло?

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, с сентября 2022 года считавшийся погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В социальных сетях и СМИ появились заявления о возможной необходимости семье вернуть государственные выплаты, предоставленные в связи с гибелью военного.

Минобороны подчеркивает, что ситуация исключительная и содержит правовую коллизию, которая требует деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего нуждаются в дополнительном изучении.

Министерство обороны продолжает следить за развитием событий, чтобы полностью узнать все детали ситуации.

