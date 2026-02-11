Виплати за "загиблого" військового залишаються його родині після його повернення з полону – Міноборони

Міністерство оборони України заявило, що родина військовослужбовця Назара Далецького, який повернувся з російського полону після того, як раніше вважався загиблим, не повинна повертати отримані державні виплати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Унікальна правова ситуація

"Для Міноборони безумовним пріоритетом є захист прав військовослужбовців та їхніх родин. Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України повідомляє, що всі належні виплати родині Назара Далецького були здійснені відповідно до чинного законодавства та на підставі офіційно встановлених обставин на той час. На сьогодні відсутні будь-які правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи вимоги повернення коштів.

Що сталося?

5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

У соціальних мережах та ЗМІ з’явилися заяви про можливу необхідність родині повернути державні виплати, надані у зв’язку із загибеллю військового.

Міноборони підкреслює, що ситуація є винятковою та містить правову колізію, яка потребує делікатного та зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.

Міністерство оборони продовжує стежити за розвитком подій, щоб повністю з’ясувати всі деталі ситуації.

