Харьков пополнил парк городского электротранспорта: современные трамваи и троллейбусы поступили из Чехии (ФОТО)

Несмотря на постоянные вызовы войны, Харьков пополнил парк городского электротранспорта. Благодаря длительным переговорам с европейскими партнерами из Чехии поступили современные трамваи и троллейбусы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Важно понимать: такие вещи не делаются за день. Нужно время на согласование между странами, подготовку документов, технические проверки и организацию доставки — особенно во время войны. Было непросто, но результат того стоит", — отметил городской голова.

Какую технику получил Харьков?

В рамках этого сотрудничества Харьков получил:

шесть трамваев от города Брно;

первый из четырех многосекционных трамваев из Пльзеня;

четыре больших троллейбуса из Чешских Будейовиц.

"Мы уже работали с Брно и Пльзенем раньше — часть их техники уже ездит по городу и ежедневно перевозит харьковчан. Новая партия — это еще один шаг к возобновлению электротранспорта после потерь, нанесенных вражескими обстрелами", — рассказал Терехов.

Харьков получил трамваи из Чехии



Что изменится для пассажиров?

Новая партия транспорта существенно изменит опыт поездок для харьковчан. Особое внимание уделено многосекционным трамваям, обладающим рядом преимуществ:

больше пространства — они значительно вместительнее старых моделей;

современная планировка и комфортные сиденья;

инклюзивность — транспорт лучше адаптирован для маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками.

Харьков получил троллейбусы из Чехии

В настоящее время техника проходит этап адаптации и технической подготовки к работе по украинским стандартам. Специалисты делают все возможное, чтобы новые трамваи и троллейбусы поскорее вышли на свои маршруты.

Троллейбусы из Чехии получил Харьков



