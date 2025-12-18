Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьков пополнил парк городского электротранспорта: современные трамваи и троллейбусы поступили из Чехии (ФОТО)

трамваи
Харьков пополнил парк городского электротранспорта / Харьковский городской совет

Несмотря на постоянные вызовы войны, Харьков пополнил парк городского электротранспорта. Благодаря длительным переговорам с европейскими партнерами из Чехии поступили современные трамваи и троллейбусы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Важно понимать: такие вещи не делаются за день. Нужно время на согласование между странами, подготовку документов, технические проверки и организацию доставки — особенно во время войны. Было непросто, но результат того стоит", — отметил городской голова.

Какую технику получил Харьков?

В рамках этого сотрудничества Харьков получил:

  • шесть трамваев от города Брно;
  • первый из четырех многосекционных трамваев из Пльзеня;
  • четыре больших троллейбуса из Чешских Будейовиц.

"Мы уже работали с Брно и Пльзенем раньше — часть их техники уже ездит по городу и ежедневно перевозит харьковчан. Новая партия — это еще один шаг к возобновлению электротранспорта после потерь, нанесенных вражескими обстрелами", — рассказал Терехов.

Фото 2 — Харьков пополнил парк городского электротранспорта: современные трамваи и троллейбусы поступили из Чехии (ФОТО)
Харьков получил трамваи из Чехии

Что изменится для пассажиров?

Новая партия транспорта существенно изменит опыт поездок для харьковчан. Особое внимание уделено многосекционным трамваям, обладающим рядом преимуществ:

  • больше пространства они значительно вместительнее старых моделей ;
  • с ручной салон современная планировка и комфортные сиденья ;
  • и нклюзивность транспорт лучше адаптирован для маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками.
Фото 3 — Харьков пополнил парк городского электротранспорта: современные трамваи и троллейбусы поступили из Чехии (ФОТО)
Харьков получил троллейбусы из Чехии

В настоящее время техника проходит этап адаптации и технической подготовки к работе по украинским стандартам. Специалисты делают все возможное, чтобы новые трамваи и троллейбусы поскорее вышли на свои маршруты.

Фото 4 — Харьков пополнил парк городского электротранспорта: современные трамваи и троллейбусы поступили из Чехии (ФОТО)
Троллейбусы из Чехии получил Харьков

Ранее сообщалось, что город Черкассы получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ссуду в размере 16 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на кардинальное обновление троллейбусного парка и модернизацию городской инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук