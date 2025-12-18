Харків поповнив парк міського електротранспорту: сучасні трамваї та тролейбуси надійшли з Чехії (ФОТО)

Попри постійні виклики війни, Харків поповнив парк міського електротранспорту. Завдяки тривалим переговорам із європейськими партнерами, з Чехії надійшли сучасні трамваї та тролейбуси.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Важливо розуміти: такі речі не робляться за день. Потрібен час на узгодження між країнами, підготовку документів, технічні перевірки й організацію доставки — особливо під час війни. Було непросто, але результат того вартий", — зазначив міський голова.

Яку техніку отримав Харків?

У межах цієї співпраці Харків отримав:

шість трамваїв від міста Брно;

перший із чотирьох багатосекційних трамваїв із Пльзеня;

чотири великі тролейбуси з Чеських Будейовиць.

"Ми вже працювали з Брно та Пльзенем раніше — частина їхньої техніки вже їздить містом і щодня перевозить харків’ян. Нова партія — це ще один крок до відновлення електротранспорту після втрат, яких завдали ворожі обстріли", — розповів Терехов.

Харків отримав трамваї з Чехії



Що зміниться для пасажирів?

Нова партія транспорту суттєво змінить досвід поїздок для харків’ян. Особливу увагу приділено багатосекційним трамваям, які мають низку переваг:

більше простору — вони значно місткіші за старі моделі;

зручний салон — сучасне планування та комфортні сидіння;

інклюзивність — транспорт краще адаптований для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками.

Харків отримав тролейбуси з Чехії

Зараз техніка проходить етап адаптації та технічної підготовки до роботи за українськими стандартами. Фахівці роблять усе можливе, щоб нові трамваї та тролейбуси якнайшвидше вийшли на свої маршрути.

Тролейбуси з Чехії отримав Харків



