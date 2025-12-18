- Категорія
Харків поповнив парк міського електротранспорту: сучасні трамваї та тролейбуси надійшли з Чехії (ФОТО)
Попри постійні виклики війни, Харків поповнив парк міського електротранспорту. Завдяки тривалим переговорам із європейськими партнерами, з Чехії надійшли сучасні трамваї та тролейбуси.
Як пише Delo.ua, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Важливо розуміти: такі речі не робляться за день. Потрібен час на узгодження між країнами, підготовку документів, технічні перевірки й організацію доставки — особливо під час війни. Було непросто, але результат того вартий", — зазначив міський голова.
Яку техніку отримав Харків?
У межах цієї співпраці Харків отримав:
- шість трамваїв від міста Брно;
- перший із чотирьох багатосекційних трамваїв із Пльзеня;
- чотири великі тролейбуси з Чеських Будейовиць.
"Ми вже працювали з Брно та Пльзенем раніше — частина їхньої техніки вже їздить містом і щодня перевозить харків’ян. Нова партія — це ще один крок до відновлення електротранспорту після втрат, яких завдали ворожі обстріли", — розповів Терехов.
Що зміниться для пасажирів?
Нова партія транспорту суттєво змінить досвід поїздок для харків’ян. Особливу увагу приділено багатосекційним трамваям, які мають низку переваг:
- більше простору — вони значно місткіші за старі моделі;
- зручний салон — сучасне планування та комфортні сидіння;
- інклюзивність — транспорт краще адаптований для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками.
Зараз техніка проходить етап адаптації та технічної підготовки до роботи за українськими стандартами. Фахівці роблять усе можливе, щоб нові трамваї та тролейбуси якнайшвидше вийшли на свої маршрути.
