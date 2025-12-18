Запланована подія 2

Харків поповнив парк міського електротранспорту: сучасні трамваї та тролейбуси надійшли з Чехії (ФОТО)

Харків поповнив парк міського електротранспорту / Харківська міська рада

Попри постійні виклики війни, Харків поповнив парк міського електротранспорту. Завдяки тривалим переговорам із європейськими партнерами, з Чехії надійшли сучасні трамваї та тролейбуси.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Важливо розуміти: такі речі не робляться за день. Потрібен час на узгодження між країнами, підготовку документів, технічні перевірки й організацію доставки — особливо під час війни. Було непросто, але результат того вартий", — зазначив міський голова.

Яку техніку отримав Харків?

У межах цієї співпраці Харків отримав:

  • шість трамваїв від міста Брно; 
  • перший із чотирьох багатосекційних трамваїв із Пльзеня; 
  • чотири великі тролейбуси з Чеських Будейовиць.

"Ми вже працювали з Брно та Пльзенем раніше — частина їхньої техніки вже їздить містом і щодня перевозить харків’ян. Нова партія — це ще один крок до відновлення електротранспорту після втрат, яких завдали ворожі обстріли", — розповів Терехов.

Харків отримав трамваї з Чехії

Що зміниться для пасажирів?

Нова партія транспорту суттєво змінить досвід поїздок для харків’ян. Особливу увагу приділено багатосекційним трамваям, які мають низку переваг:

  • більше простору вони значно місткіші за старі моделі
  • зручний салон сучасне планування та комфортні сидіння
  • інклюзивність транспорт краще адаптований для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками.
Харків отримав тролейбуси з Чехії

Зараз техніка проходить етап адаптації та технічної підготовки до роботи за українськими стандартами. Фахівці роблять усе можливе, щоб нові трамваї та тролейбуси якнайшвидше вийшли на свої маршрути.

Тролейбуси з Чехії отримав Харків

Раніше повідомлялося, що місто Черкаси отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) позику у розмірі 16 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на кардинальне оновлення тролейбусного парку та модернізацію міської інфраструктури. 

Автор:
Тетяна Ковальчук