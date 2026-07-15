Харьковщина получила оборудование для защиты энергообъектов

Харьковская область получила 85,5 тонн оборудования для защиты энергетической инфраструктуры. Помощь предоставила Швеция, ее передали из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Помощь поступила от The Swedish Civil Defence and Resilience Agency. В нее входят инженерные защитные конструкции – габионы и контейнеры.

Оборудование будет использоваться для усиления защиты энергетических объектов в прифронтовом регионе.

В Минэнерго отмечают, что передаваемые конструкции должны повысить устойчивость энергетической инфраструктуры к атакам и способствовать более надежной работе энергосистемы Харьковской области.

Добавим, с начала 2026 года Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в пределах международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках и другом критически важном оборудовании.