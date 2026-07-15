Харківщина отримала обладнання для захисту енергооб’єктів

Харківська область отримала 85,5 тонни обладнання для захисту енергетичної інфраструктури. Допомогу надала Швеція, її передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Допомога надійшла від The Swedish Civil Defence and Resilience Agency. До неї входять інженерні захисні конструкції — габіони та контейнери.

Обладнання використовуватимуть для посилення захисту енергетичних об’єктів у прифронтовому регіоні.

У Міненерго зазначають, що передані конструкції мають підвищити стійкість енергетичної інфраструктури до атак і сприяти надійнішій роботі енергосистеми Харківської області.

Додамо, з початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше критично важливе устаткування.