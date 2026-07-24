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Харьковщина получила от Австралии 250 трансформаторов стоимостью свыше €1,2 млн

Трансформатор
Харьковщина получила от Австралии 250 трансформаторов стоимостью свыше €1,2 млн / Министерство энергетики

В Харьковскую область доставлены 250 силовых трансформаторов, предоставленных при поддержке Департамента иностранных дел и торговли Австралии через Фонд поддержки энергетики Украины. Общая стоимость пособия превышает 1,2 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Оборудование используют для восстановления электросетей, поврежденных в результате российских обстрелов, и повышения надежности электроснабжения потребителей Харьковщины — одного из регионов, который продолжает подвергаться системным атакам на энергетическую инфраструктуру.

Полученные трансформаторы помогут украинским энергетикам оперативнее проводить восстановительные работы, усиливать устойчивость электросетей и обеспечивать надежный свет в домах жителей области.

Австралия остается надежным партнером Украины по укреплению энергетической устойчивости и поддержке украинского энергетического сектора.

Напомним, ранее Харьковщина получила из Литвы около 22 тонн оборудования для защиты и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

Автор:
Максим Кольц