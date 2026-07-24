Харківщина отримала від Австралії 250 трансформаторів вартістю понад €1,2 млн

До Харківської області доставлено 250 силових трансформаторів, наданих за підтримки Департаменту закордонних справ і торгівлі Австралії через Фонд підтримки енергетики України. Загальна вартість допомоги перевищує 1,2 млн євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Устаткування використають для відновлення електромереж, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, та підвищення надійності електропостачання споживачів Харківщини — одного з регіонів, який продовжує зазнавати системних атак на енергетичну інфраструктуру.

Отримані трансформатори допоможуть українським енергетикам оперативніше проводити відновлювальні роботи, посилювати стійкість електромереж та забезпечувати надійне світло в оселях мешканців області.

Австралія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та підтримці українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, раніше Харківщина отримала з Литви майже 22 тонни обладнання для захисту та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.