Хозяйства увеличили поголовье КРС: какие регионы вышли в лидеры

В Украине хозяйства всех категорий увеличили поголовье крупного рогатого скота (КРС) по отношению к февралю 2025 года. Хотя поголовье коров незначительно сократилось. На внешних рынках наблюдается активный спрос на КРС и говядину.

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Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

По состоянию на 1 марта 2025 г. в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 82,2 тыс. председателей КРС, в том числе 1 млн 150,1 тыс. коров. По сравнению с 1 февраля 2025 года, поголовье КРС в Украине увеличилось на 53 тыс. голов (+3%), а численность коров уменьшилась на 6 тыс. голов (-1%). По сравнению с 1 марта 2024 года поголовье КРС сократилось на 161 тыс. голов (-7%), в том числе коров – на 105 тыс. голов (-8%). Около 44% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 56% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 918 тысяч. председателей КРС, что на 2 тыс. голов (+0,2%) больше по отношению к 1 февраля 2025 года. Поголовье коров составляет 376,7 тыс. коров и сократилось на 1 тыс. голов (-0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях выросло на 4 тыс. голов (+0,4%), а количество коров сократилось на 200 голов (-0,1%).

В приусадебном секторе находится 1 млн. 164,2 тыс. председателей КРС, что на 51 тыс. голов (+5%) больше по сравнению с 1 февраля 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 марта 2025 составило 773,4 тыс. голов, что на 5 тыс. голов меньше (-1%), чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 165 тыс. голов (-12%), а количество коров уменьшилось на 105 тыс. голов (-12%).

Сокращение поголовья КРС происходило в Украине в течение последних лет из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства. Сокращение поголовья ускорилось после начала полномасштабного вторжения России. Типичной ситуацией для прифронтовых регионов является гибель определенного количества КРС. Кроме того, многие фермеры не инвестируют в увеличение поголовья коров во время войны и испытывают дефицит оборотных средств.

В настоящее время существует сдержанный оптимизм по увеличению количества молочно-товарных ферм в относительно безопасных регионах Украины, которые, несмотря на войну, модернизируют действующие и новые мощности и наращивают высокопродуктивное поголовье коров. Согласно подсчетам АВМ, по состоянию на настоящее время не менее 40 хозяйств внедряют указанные мероприятия.

Какие регионы в лидерах?

По данным ассоциации, наибольшее поголовье КРС содержат молочно-товарные фермы в Полтавской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

Кроме того, увеличение численности поголовья коров произошло на сельхозпредприятиях Тернопольской области (+11%), Николаевской области (+9%), Львовской области (+4%), Хмельницкой области (+5%), Черкасской области (+3%), Винницкой области (+2%) и Киевской области (+1%) по сравнению с 1 марта.

В региональном разрезе около 54% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 194,9 тыс. голов;

Полтавская область – 172 тыс. голов;

Винницкая область – 161,5 тыс. голов;

Тернопольская область – 129,3 тыс. голов;

Одесская область – 124,4 тыс. голов;

Черниговская область – 122 тыс. голов;

Черкасская область – 121,4 тыс. голов;

Житомирская область – 109 тыс. голов.

Напомним, в начале февраля в Украине стремительно подорожал крупный рогатый скот. Цены на черенок выросли почти на 20%. Бычков товарных кондиций уже не хватает.